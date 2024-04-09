Один из лидеров «Баварии» Гнабри рассказал о восстановлении от частых травм

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри рассказал о состоянии своего здоровья в контексте череды травм в нынешнем сезоне.

«Я прихожу в лучшую и лучшую форму. Я вернулся к командным тренировкам всего несколько недель назад, и, конечно, рад, что сыграл несколько минут и снова смог забить. Уровень моей физической подготовки в целом хороший, но, конечно, мне всё ещё не хватает игровой практики, чтобы находиться на поле по 90 минут в течение нескольких недель.

Пока что это трудный сезон для меня. У меня было две травмы подряд, а это означало, что я выбыл на долгое время. Мои товарищи по команде оказали мне большую поддержку и дали положительные эмоции. Теперь речь идёт о ежедневной работе, о том, чтобы на каждой тренировке отдавать все силы, чтобы шаг за шагом прийти в ещё лучшую форму», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Сегодня в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Арсеналом». В текущем сезоне в активе Гнабри три гола и один ассист в 9 матчах Бундеслиги.