В Испании рассказали подробности переговоров Лунина и «Реала»

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин продолжает переговоры с клубом по продлению контракта. Последние выступления украинца продолжают убеждать руководство сливочных.

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В ближайшее время ожидаются хорошие новости по продлению контракта украинского вратаря, на это указывает информация журналиста Гильермо Раи из издания The Athletic. Согласно его данным, контракт Лунина с мадридским клубом должен быть пролонгирован в ближайшие дни. Украинец демонстрирует стабильные выступления, что укрепляет уверенность в его долгосрочной приверженности «королевскому клубу».

25-летний Лунин перешёл в «Реал» из «Зари» в 2018 году за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл за «сливочных» 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 16 млн.

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