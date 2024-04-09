Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Испании рассказали подробности переговоров Лунина и «Реала»

В Испании рассказали подробности переговоров Лунина и «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин продолжает переговоры с клубом по продлению контракта. Последние выступления украинца продолжают убеждать руководство сливочных.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

В ближайшее время ожидаются хорошие новости по продлению контракта украинского вратаря, на это указывает информация журналиста Гильермо Раи из издания The Athletic. Согласно его данным, контракт Лунина с мадридским клубом должен быть пролонгирован в ближайшие дни. Украинец демонстрирует стабильные выступления, что укрепляет уверенность в его долгосрочной приверженности «королевскому клубу».

25-летний Лунин перешёл в «Реал» из «Зари» в 2018 году за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл за «сливочных» 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 16 млн.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Материалы по теме
Анчелотти извинился перед Луниным за то, что он не сможет претендовать на трофей Саморы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android