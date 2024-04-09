«Аль-Хиляль» продлил рекордную победную серию в истории футбола

Завершился полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» в Абу-Даби, ОАЭ. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:30 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

Таким образом, футболисты «Аль-Хиляля» продлили рекордную победную серию мирового футбола до 33 встреч, с учётом игр всех турниров. В последний раз команда терпела поражение в июле 2023 года.

«Аль-Хиляль» находится на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 77 очков в 27 матчах. В финальном матче Суперкубка «Аль-Хиляль» встретится с «Аль-Иттихадом». Встреча состоится 11 апреля. Начало игры запланировано на 20:30 мск.