ИГИЛ* угрожает организовать теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов на этой неделе

Исламское государство* угрожает организовать теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов на этой неделе, сообщает испанское интернет-издание Marca.

По данным источника, на текущее время планы по проведению матчей Лиги чемпионов остаются в силе. Отмечается, что во вторник, 9 апреля, будет проведено официальное заседание правительственной комиссии Испании, на котором должен будет решиться вопрос о дополнительных мерах безопасности.

Напомним, на этой неделе между собой сыграют первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», а также «Арсенал» и «Бавария». Кроме того, состоятся матчи «Атлетико» — «Боруссия» Д и "«ПСЖ» — «Барселона».

Встреча «Реала» и «Ман Сити» пройдёт в Мадриде, а «Арсенал» с «Баварией» сыграют в Лондоне. Обе игры состоятся сегодня.

* – запрещённая в РФ террористическая организация