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Анчелотти — о матче с «Сити»: завтра важно показать всё, на что мы способны

Анчелотти — о матче с «Сити»: завтра важно показать всё, на что мы способны
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится завтра, 9 апреля, в 20:00 мск.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В завтрашней игре важно показать всё, на что мы способны. Очень важен психологический аспект, а также мужество и индивидуальность игроков, которые они должны показать на поле. У нас было время подготовиться, и мы справились очень хорошо. Я уверен, что завтра мы сделаем всё возможное во всех отношениях — моральном, физическом и техническом.

Это очень интересный матч. Две команды, которые не похожи друг на друга, встречаются лицом к лицу. У каждой из них есть свои особенности, но это команды с большим количеством индивидуальных игроков на поле. С технической точки зрения, это будет очень хорошая игра. Мы ожидаем, что в чём-то будем превосходить их, а в чём-то они будут превосходить нас. Кто бы ни выиграл, это будет лучшая команда», — приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридского клуба.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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