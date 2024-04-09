«Россиянина давно бы уволили». Колыванов раскритиковал тренера «Спартака» Абаскаля

Бывший тренер молодёжной сборной России по футболу Игорь Колыванов раскритиковал главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. По мнению эксперта, если бы на месте испанца был российский тренер, его бы уже давно отправили в отставку. Также Колыванов подчеркнул, что против Абаскаля ополчились болельщики «Спартака», а сам испанец пытается всех удивить не игрой команды, а эмоциональностью на «бровке».

«Если [в «Спартаке»] был бы российский специалист, то его давно бы убрали. Я не знаю, по какой причине держат Абаскаля. Он старается, пытается что‑то создавать, но не получается. Все болельщики давно против него.

Один за другим приходят иностранцы. Зарабатывают и едут домой. Абаскаль всё время хочет кого‑то удивить. Жестикулирует, показывает, что что‑то значит. Ты доказывай на футбольном поле, готовь команду. А то, что ты прыгаешь и бегаешь… Не знаю, что он говорит футболистам, но они выходят на поле и возят тачку», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что в случае отставки Абаскаля новым главным тренером «Спартака» с большой долей вероятности станет нидерландский специалист Паскаль Янсен.