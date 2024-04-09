Что за тренера выбрал «Спартак». Один большой клуб к 51 году и 0 титулов

«Спартак» ждёт новая эпоха? По информации «Чемпионата», новым главным тренером клуба с большой долей вероятности станет нидерландский специалист Паскаль Янсен. Именно он возглавит москвичей в случае увольнения Гильермо Абаскаля. Разбираемся, что за тренер близок к назначению в «Спартак».

Янсен родился в семье поп-певицы. А футбольную карьеру завершил уже в 20 лет

Янсен родился в январе 1973 года в Лондоне. Его мать — английская певица Сью Чалонер, участница музыкального дуэта Spooky and Sye («Спорт-экспресс» сообщает, что она скончалась 1 апреля 2024-го). В девять лет Паскаль переехал в голландский город Зандам. Там началась его футбольная жизнь. Янсен играл за молодёжные команды Зандама, а позже тренировался в академиях «Аякса», АЗ, «Харлема» и «Телстара». Но в 20 лет Паскалю пришлось завершить карьеру из-за серьёзной травмы. И он сразу начал тренерскую деятельность. Сначала Янсен работал в молодёжке «Харлема», а затем перебрался в ОАЭ. Там голландец числился ассистентом в клубах «Аль-Джазира» и «Аль-Вахда».

В 2000 году Паскаль вернулся в Нидерланды. И работал на разных должностях: в «Витессе» (2000-2009) руководил академией, этим же занимался в «Спарте» (2009-2012), совмещая с ролью помощника тренера (2011-2013). В 2013-м Янсена позвал ПСВ: в Эйндховене он возглавил команду U19. С 2015 года Паскалю доверили «Йонг ПСВ», но через два сезона он вернулся к работе с академией эйндховенцев. В общем, Янсен — многофункциональный мастер.

Паскаль Янсен Фото: Soccrates/Getty Images

АЗ — единственный опыт работы главным в карьере Янсена

А в 2018-м началась важнейшая часть его карьеры — в АЗ. Два года Паскаль работал в академии. В декабре 2020-го его назначили главным тренером основной команды вместо Арне Слота, ушедшего в «Фейеноорд». Первая большая должность в карьере Янсена — и сразу в одном из крупнейших клубов Нидерландов! Лучший результат в чемпионате под его руководством АЗ показал в первом же сезоне: команда финишировала третьей. Затем — пятое и два четвёртых места. В Кубке Нидерландов АЗ не проходил дальше полуфинала (сезон-2022/2023), а лучший результат в еврокубках — 1/2 финала Лиги конференций в сезоне-2022/2023 (уступили «Вест Хэму»). В общем, прошлая кампания — лучшая в карьере Янсена в Алкмаре.

Паскаль Янсен Фото: BSR Agency/Getty Images

Однако в январе 2024 года Паскаля уволили из АЗ. Причина — неудовлетворительные результаты по ходу кампании-2023/2024. Команда до отставки тренера уступила «Фейеноорду», НЕКу и ПСВ, а также сыграла вничью с «Эксельсиором» и «Утрехтом». АЗ оказался далёк от борьбы за место в топ-3 (сейчас идёт четвёртым), а также вылетел из Лиги конференций.

Паскаль Янсен после увольнения из АЗ «Я давно знаком с футбольным миром и знаю, что увольнение может быть его частью. Конечно, я разочарован, потому что надеялся успешно завершить сезон с АЗ. Несмотря на всё, горжусь своим периодом в клубе и возможностями, которые у меня были здесь».

Всего команда из Алкмара под руководством 51-летнего специалиста провела 162 матча: 96 побед, 24 ничьих, 42 поражения, разница мячей — 333:193. Но титулов в профессиональной карьере у Янсена не прибавилось. Получается, «Спартак» рискует получить ещё одного тренера-загадку без трофеев?

Как играл АЗ Янсена?

Паскаль — типичный представитель нидерландского футбола. Его базовая схема — 4-3-3. Комментатор Станислав Минин в своём телеграм-канале отметил, что АЗ, когда играл под руководством Янсена в прошлом сезоне Лиги конференций с «Лацио», круто прессинговал и атаковал. Важным игроком того состава был Тейани Рейндерс, который летом 2023-го уехал в «Милан». Так что развивать таланты Янсен умеет (не зря столько времени провёл в академиях).

Паскаль Янсен Фото: DeFodi Images via Getty Images

Хотя у большого любителя нидерландского футбола комментатора Романа Нагучева не очень позитивные ощущения от тренера:

«Если коротко, полагаю, что Паскаль Янсен — примерно то же самое, что Йоррит Хендрикс, только тренер, — написал Нагучев в своём телеграм-канале. — Он слишком голландский для чемпионата России и «Спартака» в частности. Я даже навскидку назову два матча прошлого года, которые характеризуют его АЗ. Гляньте матч в Боснии против «Зриньски», где 3:0 превратились в 3:4. И погуглите АЗ — «Утрехт» — 5:5 и офигейте, что там было. Алкмар после Арне Слота мог быть выше в таблице, но всякий раз отпускал очень простых соперников в самый ответственный момент. А это у «Спартака» и без Янсена каждый сезон…

У Паскаля неплохой опыт работы в лучших академиях Голландии, и, возможно, такой тренер мог бы стать отличным боссом красно-белой академии, но большой вопрос, сумеет ли Янсен стать главным в нестабильной команде, в клубе, где принимают много импульсивных решений, да ещё и под страшным давлением ежегодных ожиданий и неудач. Паскаль Янсен с подобным не имел дел. Если подумать, с этим вообще ни один тренер «Спартака» в XXI веке не справился. Но это всего лишь моё мнение и наблюдения. «Спартак» измучен и нуждается в футбольной помощи. Надеюсь, по поводу Янсена я ошибаюсь».

Журналист Максим Никитин в своём телеграм-канале сообщает, что Янсен — один из тренеров в лонг-листе спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала. А Гильермо Абаскаль останется на посту как минимум до встречи с «Сочи». Но появление нидерландского тренера в «Спартаке» вполне вероятно. Посмотрим, чем завершится очередная сага вокруг красно-белых.