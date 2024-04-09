Whoscored объявил символическую сборную 23-го тура РПЛ

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Так, лучшим игроком 23-го тура с оценкой 8,7 стал полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков. Вторую по величине оценку (8,5) получил колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. Всего в символическую сборную тура попали сразу три футболиста «Оренбурга», два представителя «Краснодара» и по одному игроку из ЦСКА, «Спартака», «Локомотива», «Зенита» и «Балтики».

Фото: whoscored.com

Сборная 23-го тура РПЛ: Евгений Латышонок («Балтика»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Данила Хотулёв, Матиас Перес, Лео Гогличидзе (все — «Оренбург»), Иван Обляков (ЦСКА), Николай Калинский («Пари НН»), Антон Миранчук («Локомотив»), Эдуард Сперцян, Джон Кордоба (оба — «Краснодар»), Александр Соболев («Спартак»).