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Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в марте

Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в марте
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила пятёрку претендентов на звание лучшего тренера в марте. Список кандидатов выглядит следующим образом:

  • Сергей Семак («Зенит», 3 матча, 5 очков, 1-е место);
  • Марцел Личка («Динамо», 3 матча, 6 очков, 3-е место);
  • Валерий Карпин («Ростов», 3 матча, 9 очков, 9-е место);
  • Сергей Ташуев («Факел», 3 матча, 5 очков, 11-е место);
  • Давид Деограсия («Оренбург», 3 матча, 5 очков, 14-е место).

Победитель будет определён по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды Российской Премьер-Лиги.

Напомним, турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит» (44 очка). На втором месте идёт «Краснодар» (43 очка). Замыкает тройку лидеров «Динамо» (38 очков).

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