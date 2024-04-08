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РПЛ объявила имена претендентов на звание лучшего игрока марта

РПЛ объявила имена претендентов на звание лучшего игрока марта
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За индивидуальную награду лучшему игрока месяца по итогам марта поборются нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби, форвард «Локомотива» Максим Глушенков, хавбек «Ростова» Кирилл Щетинин, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич.

Победитель будет определён по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов, лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды Российской Премьер-Лиги.

Отметим, что Мохаммад Мохеби провёл три матча за «Ростов» в марте, не отметившись результативными действиями. Глушенков забил два гола — «Сочи» и «Краснодару». Константин Тюкавин забил один гол, а Щетинин забил один гол и сделал две результативные передачи.

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