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Глава «Ростова» Арутюнянц: получаю удовольствие от игры команды на все 100 процентов

Глава «Ростова» Арутюнянц: получаю удовольствие от игры команды на все 100 процентов
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что получает удовольствие от игры команды Валерия Карпина.

«Я получаю удовольствие от игры команды на все 100 процентов. Поменялась ли игра в сравнении с первой частью сезона? На мой взгляд, сегодня мы стали играть в более интересный футбол», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

Напомним, после возобновления сезона Российской Премьер-Лиги «Ростов» провёл четыре матча и одержал три победы. Жёлто-синие поочерёдно обыграли «Крылья Советов», «Краснодар», московское «Динамо» и сыграли вничью с «Сочи». По состоянию на сегодняшний день дончане располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко по результатам 22 матчей. В следующей игре внутреннего первенства подопечные Валерия Карпина встретятся с «Факелом» на выезде. Игра состоится 14 апреля, стартовый свисток судьи раздастся в 14:15 мск.

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