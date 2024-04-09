Глава «Ростова» Арутюнянц: получаю удовольствие от игры команды на все 100 процентов

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что получает удовольствие от игры команды Валерия Карпина.

«Я получаю удовольствие от игры команды на все 100 процентов. Поменялась ли игра в сравнении с первой частью сезона? На мой взгляд, сегодня мы стали играть в более интересный футбол», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

Напомним, после возобновления сезона Российской Премьер-Лиги «Ростов» провёл четыре матча и одержал три победы. Жёлто-синие поочерёдно обыграли «Крылья Советов», «Краснодар», московское «Динамо» и сыграли вничью с «Сочи». По состоянию на сегодняшний день дончане располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко по результатам 22 матчей. В следующей игре внутреннего первенства подопечные Валерия Карпина встретятся с «Факелом» на выезде. Игра состоится 14 апреля, стартовый свисток судьи раздастся в 14:15 мск.