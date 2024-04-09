Игрок «Манчестер Сити» Грилиш: хочу отплатить команде и тренеру за доверие своей игрой

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш признался, что хочет отблагодарить партнёров по команде и главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу за оказанное доверие.

«Я в долгу перед Гвардиолой и хочу отплатить ему и команде за доверие своей игрой. Я разговаривал с товарищами по команде и знаю, что они меня ценят, считают важным игроком», — приводит слова Грилиша City Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Джек Грилиш выступает за «Манчестер Сити» с 2021 года. Действующий контракт футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2027-го. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Грилиша составляет € 65 млн. «Манчестер Сити» после 31-го проведённого матча в рамках АПЛ сезона-2023/2024 располагается на третьем месте в турнирной таблице.