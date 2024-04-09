Экс-тренер «Краснодара» Сторожук считает, что матч с «Зенитом» не выявит чемпиона РПЛ

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук, ранее работавший в «Краснодаре», высказался о предстоящем матче «быков» с «Зенитом». Игра 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 пройдёт 13 апреля в Краснодаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Нельзя однозначно назвать матч «Краснодара» и «Зенита» решающей битвой за чемпионство. Сейчас все теряют очки, «Зенит» выглядит далеко не так ярко, как раньше. Победитель в этом матче обретёт много уверенности. Но борьба ещё впереди. Победа «Краснодара» или «Зенита» в этой игре не выявит чемпиона», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, а «Краснодар» идёт на втором месте. Команды разделяет всего одно очко.