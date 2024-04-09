«Никому не нужна эта конкуренция». Президент УЕФА Чеферин — о Суперлиге

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о проекте Европейской Суперлиги.

«Она де-факто прекращена. Никому не нужна эта конкуренция. Футбол так силён, потому что люди любят его и потому что любой может мечтать играть в топ-соревнованиях. Посмотрите, как баскетбол был уничтожен Евролигой, которая на самом деле является Суперлигой. Соревнования должны быть открытыми. Мы возвращаем клубам 93,5% доходов. А УЕФА возвращает футболу 97% доходов.

Если сравнивать по численности населения, то Хорватия, пожалуй, самая сильная футбольная страна в мире. Но этого никогда не было бы без той системы, которая у нас есть, никогда не было бы, если бы «Динамо», «Хайдук» или «Риека» не могли играть в Лиге чемпионов. А большие клубы, то есть отдельные личности, движимые собственным эго, не понимают, что даже их клубы не были бы большими без развития футбола в маленьких странах. Посмотрите на те клубы, которые претендуют на участие в Суперлиге. У них нет игроков из своих академий, у них есть игроки из наших стран. Для меня эта идея Суперлиги абсолютно мертва и бессмысленна», — приводит слова Чеферина Info Libre со ссылкой на Nacional.