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Глава УЕФА — о том, почему Беларусь не отстранена: политики не будут нам указывать

Глава УЕФА — о том, почему Беларусь не отстранена: политики не будут нам указывать
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Президент УЕФА Александер Чеферин объяснил, почему Беларусь не отстранили от международных соревнований из-за событий на Украине.

«Несколько политиков написали нам и сказали, что любой, кто помогает России, должен быть изгнан. Теперь я задаю вопрос: помогают ли России те, кто покупает у неё газ? Должны ли мы изгнать все европейские страны, которые продолжают покупать газ? Политики — это те, кто должен решать геостратегические проблемы. Просить спортивные организации выполнять свою работу — это популизм и не более того», — приводит слова Чеферина InfoLibre.

Напомним, с конца февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.

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