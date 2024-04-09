Чеферин: из всех президентов УЕФА у меня был самый сложный мандат

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин ответил на вопрос о том, что он считает своим главным достижением во главе организации, а также рассказал, на чём планирует сосредоточиться в будущем.

«Их было много. Из всех президентов УЕФА у меня был самый сложный мандат. Ковид, когда всё могло рухнуть, Суперлига. Коллега, проработавший здесь 20 лет, сказал мне: «До 2015, 2016 года мы говорили только о футболе. Теперь мы говорим только о политических проблемах».

На чём сосредоточусь в оставшиеся три года у руля УЕФА? Финансовая устойчивость, безусловно, является одним из самых важных моментов, поскольку разрыв между большими клубами и высшими лигами и маленькими клубами увеличивается. Новая система клубных соревнований, при которой у нас будет больше команд в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, поможет этому.

Ещё один момент — концентрация владельцев нескольких клубов, так называемое мультиклубное владение. Здесь возникает большая дилемма: с одной стороны, хотим мы инвестиций в футбол или нет, а с другой стороны, это создаёт плохое восприятие, если у двух клубов в соревновании один и тот же владелец. У нас до сих пор нет конкретных ответов на эти вопросы. И после моего опыта последних трёх лет в следующие три года могут возникнуть более интересные проблемы», — приводит слова Чеферина Info Libre со ссылкой на Nacional.