Канчельскис объяснил, за счёт чего «Зенит» регулярно становится чемпионом России

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о претендентах на чемпионство в Российской Премьер-Лиге. По его мнению, единственным реальным претендентом на золотые медали является «Зенит». Сине-бело-голубые демонстрируют такую стабильность, которой нет ни у одной другой команды. Канчельскис считает, что «Спартак», «Динамо» и «Краснодар» не дотягивают до статуса чемпиона России.

«Динамо» не хватает стабильности. «Спартак» в целом находится в такой же ситуации, что и «Динамо». Они так включаются в гонку постоянно, что снова будут бороться за пятое место, как обычно.

Мы видим, какую стабильность демонстрирует «Зенит». Стабильность — признак мастерства. Собственно, поэтому «Зенит» на протяжении последних пяти лет и становится чемпионом. В моём понимании, «Динамо» совсем не готово к чемпионству на данный момент. Навязать какую-то борьбу они могут, как и «Краснодар», но для чемпионства им ещё рановато, не дотягивают эти команды ещё до титула», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые также возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая на одно очко «Краснодар». В ближайшем матче 24-го тура РПЛ «Краснодар» примет на своём поле «Зенит». В случае победы «быки» поднимутся на первую строчку.