Тарханов: Чалов не должен уходить из ЦСКА просто так, поэтому с ним продлили контракт

Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов прокомментировал продление контракта нападающего Фёдора Чалова с ЦСКА. Новое соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2024/2025.

«Новое соглашение Чалова было заключено с тем, чтобы ЦСКА смог потом продать Фёдора. Чалов хочет уехать за рубеж, поэтому ЦСКА продлил с ним контракт всего на полгода. Чалов является воспитанником ЦСКА, поэтому он не должен просто так уходить из команды», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Фёдор Чалов – воспитанник Академии ПФК ЦСКА. За основную команду Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл 251 матч, в которых забил 85 голов.

Напомним, московский ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков.