«Футбол не должен зависеть от политики». В Казахстане готовы сыграть со сборной России

Глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов сообщил, что местная национальная команда готова провести товарищеский матч со сборной России. По его словам, футбол не должен зависеть от политики. Также глава казахстанского футбола отметил, что у него хорошие отношения с руководителями РФС.

«Мы всегда заинтересованы в проведении товарищеских матчей. Футбол объединяет народы. На данный момент переговоров не ведётся, но мы оставляем эту возможность открытой. Мы считаем, что футбол не должен зависеть от политики, и у нас сохраняются дружественные отношения с РФС. Лично я поддерживаю контакт с их руководителями, и у нас хорошие отношения», — приводит слова Барменкулова «РИА Новости Спорт».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Российские судьи также перестали получать назначения на матчи международных турниров.