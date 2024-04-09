Червиченко: если «Зенит» выиграет у «Краснодара», уже не отпустит чемпионство

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги. В субботу, 13 апреля, «Краснодар» встретится с санкт-петербургским «Зенитом» в матче 24-го тура РПЛ.

«В случае победы «Зенита» в матче с «Краснодаром» матч станет определяющим в борьбе за чемпионство. Если «Зенит» выиграет, он уже не отпустит первое место. «Краснодар» же нестабильный и может оступиться.

К сожалению, «Динамо», похоже, выбыло из борьбы за чемпионство, хотя результат был не по игре. Но ещё есть туры впереди, всё может быть. Если команда проведёт их победно, интрига может сохраниться. Однако равновесие слишком хрупкое. Не только у нас было, но и в других странах, когда чемпионские кубки отвозили в один город, где лидер должен был обыграть аутсайдера и стать чемпионом, но этого не происходило. Приходилось везти в другой город. Так что всё может быть», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.