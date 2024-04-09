Дмитрий Чистяков: переживаю за своё будущее

Центральный защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков, выступающий на правах аренды в составе «Сочи», высказался о своём будущем. Российский футболист дал понять, что он переживает из-за малого игрового времени после перехода в стан южан.

«Не переживаю ли за своё будущее? Переживаю, конечно. Что делать? Ещё больше работать. Чего бы я хотел? На данный момент я хочу получать как можно больше игрового времени в «Сочи», остаться с этой командой в РПЛ. Летом уже будем смотреть по ситуации», – приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Напомним, Дмитрий Чистяков имеет действующее трудовое соглашение с петербургским «Зенитом», рассчитанное до лета 2025 года. Минувшей зимой защитник на правах аренды перебрался в «Сочи». За южан российский футболист будет выступать до конца июня. Отметим, что в нынешнем сезоне Чистяков принял участие лишь в 10 матчах во всех турнирах.