«Всё может быть». Дмитрий Чистяков высказался о возможном возвращении в «Ростов»

Центральный защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков поделился воспоминаниями о выступлениях за футбольный клуб «Ростов», а также высказался о возможном возвращение в стан ростовчан. Напомним, Чистяков был игроком жёлто-синих с 2019 по 2021 год.

«Какие у меня воспоминания о «Ростове»? Только положительные: о городе, болельщиках, тренерском и медицинском штабах, стадионе. Суперстадион, здесь всегда приятно играть. В «Ростове» любят футбол. К людям хочется относится также, как они относят к футболистам.

Болельшики ещё когда-нибудь увидят Дмитрия Чистякова в «Ростове»? Всё может быть, это жизнь», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Напомним, Чистяков является футболистом «Зенита», выступающим в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. В составе сочинского клуба защитник сыграл в двух матчах во всех турнирах.

Всего в нынешнем сезоне Чистяков принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.