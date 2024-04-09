Футболисты пяти украинских клубов освобождены от мобилизации

Футболисты и персонал киевского «Динамо», «Шахтёра», «Днепра-1», «Оболони» и «Кривбасса» освобождены от мобилизации. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу Министерства молодёжи и спорта Украины.

В данный момент «Шахтёр» (первое место, 49 очков в 21 игре), «Кривбасс» (второе место, 47 очков в 23 играх), «Динамо» (третье место, 45 очков в 21 игре) и «Днепр-1» (четвёртое место, 43 очка в 23 играх) занимают четыре верхние строчки турнирной таблицы чемпионата Украины по футболу.

«Оболонь» находится на 14-й строчке, набрав 18 очков после 22 проведённых матчей. Данная команда располагается в зоне стыковых матчей за право остаться в украинской Премьер-лиге. Нынешний сезон УПЛ проводится с 28 июля 2023 года по 25 мая 2024 года.