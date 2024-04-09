«Арсенал» — «Бавария»: начало текстовой трансляции матча Лиги чемпионов в 22:00

Сегодня, 9 апреля 2024 года, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Матч начнётся в 22:00 московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отметим, что в предыдущий раз команды играли друг с другом в рамках Лиги чемпионов в 2017 году. Тогда на стадии 1/8 финала сильнее оказалась «Бавария» (5:1 и 5:1). Летом 2019 года «Арсенал» играл с «Баварией» в рамках товарищеского турнира «Международный кубок чемпионов». Победу во встрече одержали «канониры» (2:1).

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов нынешнего сезона «Арсенал» играл с «Порту», а «Бавария» — с итальянским «Лацио».