«Шальке» перевёл игрока в дубль за бросок молочного коктейля в стену — Sky Sport

Тренерский штаб «Шальке» принял решение перевести 33-летнего атакующего полузащитника Доминика Дрекслера в молодёжную команду из-за того, что, находясь в раздевалке во время матча 28-го тура Второй Бундеслиги с «Ганновером», (1:1), он бросил шоколадный коктейль в стену. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

«Нам нужно держаться вместе и быть одной командой в оставшихся играх для того, чтобы не отставать [от соперников]. Но и каждый в отдельности должен работать над достижением этой цели – мы абсолютно ясно дали это понять внутри команды.

Однако в последнее время Доминик поставил себя выше команды. Поэтому я принял решение, что Доминик останется в составе U23 до дальнейшего уведомления», — приводит слова главного тренера команды Карела Герартса официальный сайт «Шальке».

Напомним, в нынешнем сезоне Дрекслер принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.

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