Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шальке» перевёл игрока в дубль за бросок молочного коктейля в стену — Sky Sport

«Шальке» перевёл игрока в дубль за бросок молочного коктейля в стену — Sky Sport
Аудио-версия:
Комментарии

Тренерский штаб «Шальке» принял решение перевести 33-летнего атакующего полузащитника Доминика Дрекслера в молодёжную команду из-за того, что, находясь в раздевалке во время матча 28-го тура Второй Бундеслиги с «Ганновером», (1:1), он бросил шоколадный коктейль в стену. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

Германия - Вторая Бундеслига . 28-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Ганновер-96
Ганновер
Окончен
1 : 1
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:1 Уэдраого – 17'     1:1 Зегуин – 81'    

«Нам нужно держаться вместе и быть одной командой в оставшихся играх для того, чтобы не отставать [от соперников]. Но и каждый в отдельности должен работать над достижением этой цели – мы абсолютно ясно дали это понять внутри команды.

Однако в последнее время Доминик поставил себя выше команды. Поэтому я принял решение, что Доминик останется в составе U23 до дальнейшего уведомления», — приводит слова главного тренера команды Карела Герартса официальный сайт «Шальке».

Напомним, в нынешнем сезоне Дрекслер принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Турнирная таблица второй Бундеслиги
Материалы по теме
«Шальке-04» оштрафован за неспортивное поведение болельщиков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android