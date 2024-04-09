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«Реал» согласовал с УЕФА закрытие крыши на матче с «Сити» для увеличения шумовой поддержки

«Реал» согласовал с УЕФА закрытие крыши на матче с «Сити» для увеличения шумовой поддержки
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Мадридский «Реал» обратился к УЕФА с просьбой разрешить им провести матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится на домашнем стадионе «сливочных» — «Сантьяго Бернабеу», под закрытой крышей. Об этом сообщает Goal со ссылкой на ESPN.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, после консультаций с главным судьёй матча Франсуа Летексье УЕФА принял решение удовлетворить просьбу мадридского клуба.

С точки зрения «Реала», закрытая на стадионе крыша способствует улучшению атмосферы на стадионе и увеличению шумовой поддержки.

Напомним, стартовый свисток судьи на данный матч прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в рамках Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Тогда на стадии полуфинала турнира «Манчестер Сити» оказался сильнее «Реала» по сумме двух матчей (1:1 и 4:0). В результате английская команда выиграла трофей, одолев в финале миланский «Интер» (1:0).

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