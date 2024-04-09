«Пари НН» сделал заявление о травме Марадишвили

Пресс-служба «Пари Нижний Новгород» сделала заявление о травме футболиста Константина Марадишвили. 8 апреля стало известно, что полузащитник нижегородского клуба порвал крестообразную связку колена в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:4).

«В матче с «Краснодаром» Константин Марадишвили получил повреждение коленного сустава, а именно — крестообразной связки.

В ближайшее время Константин будет прооперирован, после чего пройдёт курс реабилитации с клубными специалистами.

Желаем скорейшего возвращения на поле!» – говорится в сообщении клуба.

Напомним, Константин Марадишвили является игроком «Локомотива» и выступает за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды до лета 2025 года.