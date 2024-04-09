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Игрок ЦСКА Мухин озвучил сроки своего возвращения на поле

Игрок ЦСКА Мухин озвучил сроки своего возвращения на поле
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Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин рассказал о ходе своего восстановления после разрыва крестообразной связки колена.

«Прошло чуть более половины реабилитации. Всё идёт по плану, хоть чуть-чуть и подзатянулось, есть небольшие осложнения, бывает. Сейчас бегаю на специальной беговой дорожке, скоро переход на поле.

Спешить никуда не нужно. Мой реабилитолог знает много случаев, когда [футболисты] спешили играть или их торопили, они не долечивались до конца и происходил рецидив. В этом случае нельзя торопиться, [нужно] спокойно долечиться и потом играть.

Сроки? Май-июнь, думаю, всё же июнь», – сказал Мухин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в октябре 2023 года.

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