Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Мухин высказался об отставке Владимира Ивича из «Краснодара»

Максим Мухин высказался об отставке Владимира Ивича из «Краснодара»
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин прокомментировал отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара» по ходу текущего сезона.

«Думаю, нет ничего страшного для коллектива. Весь сезон шли вместе и убрали всего лишь одного человека. Если это сплочённая и понимающая команда, они возьмут себя в руки и попробуют не упустить преимущество, сделанное до этого времени. Думаю, большого накала на саму команду не произошло. В плане сплочения ничего страшного», – сказал Мухин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство.

Материалы по теме
Мусаев — об оценке работы Ивича: мы коллеги, поэтому я не буду ничего комментировать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android