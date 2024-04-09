Максим Мухин высказался об отставке Владимира Ивича из «Краснодара»

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин прокомментировал отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара» по ходу текущего сезона.

«Думаю, нет ничего страшного для коллектива. Весь сезон шли вместе и убрали всего лишь одного человека. Если это сплочённая и понимающая команда, они возьмут себя в руки и попробуют не упустить преимущество, сделанное до этого времени. Думаю, большого накала на саму команду не произошло. В плане сплочения ничего страшного», – сказал Мухин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство.