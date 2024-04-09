«Арсенал» — «Бавария»: Гнабри сравнял счёт на 18-й минуте встречи

Сегодня, 9 апреля 2024 года, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария». Игра проводится на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Матч начался в 22:00 московскому времени. На момент выхода новости счёт в игре равный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте матча лондонцы вышли вперёд. В их составе забил Букайо Сака.

Спустя шесть минут гости сравняли счёт усилиями Сержа Гнабри.

Отметим, что в предыдущий раз команды играли друг с другом в рамках Лиги чемпионов в 2017 году. Тогда на стадии 1/8 финала сильнее оказалась «Бавария» (5:1 и 5:1). Летом 2019 года «Арсенал» играл с «Баварией» в рамках товарищеского турнира «Международный кубок чемпионов». Победу во встрече одержали «канониры» (2:1).

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов нынешнего сезона «Арсенал» играл с «Порту», а «Бавария» — с итальянским «Лацио».