Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсенал — Бавария 2:2, результат матча 1/4 финала Лиги чемпионов 9 апреля

«Арсенал» и «Бавария» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 апреля 2024 года, проходил первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария». Игра проводилась на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Матч начался в 22:00 мск. Игра закончилась ничейным результатом — 2:2.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Сака – 12'     1:1 Гнабри – 18'     1:2 Кейн – 32'     2:2 Троссард – 76'    

На 12-й минуте матча лондонцы вышли вперёд. В их составе забил Букайо Сака.

Спустя шесть минут гости сравняли счёт усилиями Сержа Гнабри.

На 32-й минуте вышли вперёд уже мюнхенцы. С пенальти забил Гарри Кейн.

На 76-й минуте Леандро Троссард восстановил равновесие на табло.

Напомним, ответный матч между «Арсеналом» и «Баварией» состоится 17 апреля. Он пройдёт в Мюнхене. Начало запланировано на 22:00 мск.

Календарь Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android