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«Арсенал» и «Бавария» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 9 апреля 2024 года, проходил первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария». Игра проводилась на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Матч начался в 22:00 мск. Игра закончилась ничейным результатом — 2:2.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте матча лондонцы вышли вперёд. В их составе забил Букайо Сака.

Спустя шесть минут гости сравняли счёт усилиями Сержа Гнабри.

На 32-й минуте вышли вперёд уже мюнхенцы. С пенальти забил Гарри Кейн.

На 76-й минуте Леандро Троссард восстановил равновесие на табло.

Напомним, ответный матч между «Арсеналом» и «Баварией» состоится 17 апреля. Он пройдёт в Мюнхене. Начало запланировано на 22:00 мск.