«Арсенал» и «Бавария» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 9 апреля 2024 года, проходил первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария». Игра проводилась на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Матч начался в 22:00 мск. Игра закончилась ничейным результатом — 2:2.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 12-й минуте матча лондонцы вышли вперёд. В их составе забил Букайо Сака.
Спустя шесть минут гости сравняли счёт усилиями Сержа Гнабри.
На 32-й минуте вышли вперёд уже мюнхенцы. С пенальти забил Гарри Кейн.
На 76-й минуте Леандро Троссард восстановил равновесие на табло.
Напомним, ответный матч между «Арсеналом» и «Баварией» состоится 17 апреля. Он пройдёт в Мюнхене. Начало запланировано на 22:00 мск.
- 10 апреля 2024
-
00:37
-
00:37
-
00:29
-
00:28
-
00:18
-
00:18
-
00:17
-
00:10
-
00:04
- 9 апреля 2024
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:42
-
23:41
-
23:35
-
23:34
-
23:28
-
23:27
-
23:26
-
23:12
-
23:04
-
23:00
-
22:58
-
22:41
-
22:34
-
22:25
-
22:22
-
22:17
-
22:16
-
22:15
-
22:06
-
22:00
-
22:00
-
22:00
-
21:51