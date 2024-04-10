Томас Тухель прокомментировал результативную ничью с «Арсеналом» в матче 1/4 финала ЛЧ
Поделиться
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился впечатлениями от результативной ничьей в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Команды завершили встречу со счётом 2:2.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Сака – 12' 1:1 Гнабри – 18' 1:2 Кейн – 32' 2:2 Троссард – 76'
«Думаю, мы могли бы победить сегодня. Мы знали, что нам нужно играть лучше, чем в прошлый раз в Хайденхайме. Мы добились ничьей на выезде, ситуация ясна. Нам нужны поддержка наших болельщиков и такой же энтузиазм, как сегодня, тогда мы сможем прогрессировать», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети Х (бывший Twitter).
Ответный матч четвертьфинала между «Арсеналом» и «Баварией» состоится 17 апреля. Он пройдёт в Мюнхене (Германия). Начало встречи запланировано на 22:00 мск.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 10 апреля 2024
-
02:04
-
02:03
-
01:51
-
01:45
-
01:41
-
01:23
-
00:59
-
00:55
-
00:51
-
00:48
-
00:37
-
00:37
-
00:29
-
00:28
-
00:18
-
00:18
-
00:17
-
00:10
-
00:04
- 9 апреля 2024
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:42
-
23:41
-
23:35
-
23:34
-
23:28
-
23:27
-
23:26
-
23:12
-
23:04
-
23:00
-
22:58
-
22:41
-
22:34