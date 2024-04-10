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Томас Тухель прокомментировал результативную ничью с «Арсеналом» в матче 1/4 финала ЛЧ

Томас Тухель прокомментировал результативную ничью с «Арсеналом» в матче 1/4 финала ЛЧ
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился впечатлениями от результативной ничьей в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Команды завершили встречу со счётом 2:2.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Сака – 12'     1:1 Гнабри – 18'     1:2 Кейн – 32'     2:2 Троссард – 76'    

«Думаю, мы могли бы победить сегодня. Мы знали, что нам нужно играть лучше, чем в прошлый раз в Хайденхайме. Мы добились ничьей на выезде, ситуация ясна. Нам нужны поддержка наших болельщиков и такой же энтузиазм, как сегодня, тогда мы сможем прогрессировать», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети Х (бывший Twitter).

Ответный матч четвертьфинала между «Арсеналом» и «Баварией» состоится 17 апреля. Он пройдёт в Мюнхене (Германия). Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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