Чанов: ЦСКА наверняка ведёт поиски замены Чалова на случай его ухода в Европу

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о продлении контракта клубом с нападающим армейцев Фёдором Чаловым.

— Чалов продлил контракт с ЦСКА, но у него есть цель играть в Европе. Какие шансы уехать уже летом?

— Давайте не будем торопиться. Фёдор уже был в Европе, вернулся с хорошими характеристиками, прилично прибавил в игре. Если он сейчас нацелился на европейские команды, то дай бог ему здоровья. Но нам, армейцам, всегда немного жалко, когда твои игроки куда-то уходят. Тем более с нападающими у ЦСКА невесело. Наверняка в клубе есть поиски замены Чалову. Нам остаётся только ждать, потому что ничего конкретного мы не знаем, — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.