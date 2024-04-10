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Чанов: ЦСКА наверняка ведёт поиски замены Чалова на случай его ухода в Европу

Чанов: ЦСКА наверняка ведёт поиски замены Чалова на случай его ухода в Европу
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Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о продлении контракта клубом с нападающим армейцев Фёдором Чаловым.

— Чалов продлил контракт с ЦСКА, но у него есть цель играть в Европе. Какие шансы уехать уже летом?

— Давайте не будем торопиться. Фёдор уже был в Европе, вернулся с хорошими характеристиками, прилично прибавил в игре. Если он сейчас нацелился на европейские команды, то дай бог ему здоровья. Но нам, армейцам, всегда немного жалко, когда твои игроки куда-то уходят. Тем более с нападающими у ЦСКА невесело. Наверняка в клубе есть поиски замены Чалову. Нам остаётся только ждать, потому что ничего конкретного мы не знаем, — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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