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В агентстве нападающего «Ботафого» сообщили об интересе российских клубов к Эмерсону Урсо

В агентстве нападающего «Ботафого» сообщили об интересе российских клубов к Эмерсону Урсо
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В агентстве RCF Sports, которое представляет нападающего «Ботафого» Эмерсона Урсо, сообщили об интересе российских клубов к 22-летнему бразильцу.

— Есть российские клубы, которые следят за ним. Но официального предложения пока в Бразилию не поступало.

— Есть вероятность, что летом он может оказаться в России?

— Да, есть большие шансы. Сам игрок очень заинтересован в переезде в Россию и хочет играть в этом чемпионате. Он понимает, что на российском футбольном рынке много южноамериканских игроков, — сообщили в агентстве Урсо корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Урсо 22 года, он фланговый нападающий. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Эмерсона в € 250 тысяч.

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