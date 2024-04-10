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Непомнящий: Слуцкий очень успешно начал в Китае, но там от любви до ненависти полшага

Непомнящий: Слуцкий очень успешно начал в Китае, но там от любви до ненависти полшага
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Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о работе главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

«Слуцкий начал очень-очень успешно в Китае, тут и возразить нечего. Лёня быстро вошёл в колею. Но всё впереди, матчи с основными конкурентами ещё предстоят. Всё может быть. В Китае от любви до ненависти полшага. Я желаю ему, чтобы отношения с руководством и игроками, которые сейчас складываются, продолжали быть», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

С учётом Суперкубка Китая «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого одержал шесть побед из шести возможных в официальных турнирах. Команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Китая, набрав 15 очков после пяти матчей.

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