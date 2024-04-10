Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос рассказал об интересе к себе со стороны «Фламенго»

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос рассказал об интересе к себе со стороны «Фламенго»
Комментарии

Капитан и защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что его представитель сообщил ему об интересе со стороны бразильского клуба «Фламенго». Сам футболист напрямую не высказал заинтересованности в трансфере из российской команды.

«Это правда. Мой агент сообщил мне об этом, он сказал, что «Фламенго» интересуется мной», — сказал Дуглас Сантос в интервью журналисту Globo Esporte Матеушу Акуньо.

30-летний Сантос играет за «Зенит» с 2019 года. Его нынешний контракт с петербургским клубом рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 15 млн.

В текущем сезоне Сантос сыграл 28 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись в них двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Дугласа Сантоса рассказал о самочувствии защитника «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android