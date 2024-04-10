Глава Медиалиги: для нас большая честь, что Вакуленко и СКА-Ростов примкнули к нашим рядам

Президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов высказался об участии команды «СКА-Ростов» в новом сезоне. Владельцем «СКА-Ростов» является музыкальный исполнитель Баста (Василий Вакуленко).

«От лица лиги и от себя лично скажу, что для нас большая честь, что Василий Михайлович примкнул к нашим рядам. В команде есть люди, за которыми следят. Огромное спасибо СКА-Ростов, что пришли к нам. Ровной дороги! В составе вашей команды есть люди, которые могут зажечь в плей-офф», — передаёт слова Осипова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В пятом сезоне Медиалиги «СКА-Ростов» сыграет в группе А. Соперниками команды будут Fight Night, «Родина Медиа», «Титан» и «Рома». 1-й тур нового сезона пройдёт с 19 по 21 апреля.