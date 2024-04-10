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«Думаю, пройдёт дальше Пеп». Елагин — о матчах «Реала» и «Ман Сити» в ЛЧ

«Думаю, пройдёт дальше Пеп». Елагин — о матчах «Реала» и «Ман Сити» в ЛЧ
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Российский спортивный комментатор Александр Елагин высказался о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» (3:3). Встреча состоялась вчера, 9 апреля. Ответный матч пройдёт в Манчестере (Англия) во вторник, 16 апреля. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2'     1:1 Диаш – 12'     2:1 Родриго – 14'     2:2 Фоден – 66'     2:3 Гвардиол – 71'     3:3 Вальверде – 79'    

«В Мадриде матч – великолепный! В очередной раз восхищён работой выдающихся футбольных режиссёров Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолы. Особенно – Анчелотти. Столько трофеев в разных странах, с разными командами, с разными по менталитету игроками! А главное – игра! Папа Карло – это вечный знак качества! И всё же в итоге, думаю, пройдёт дальше Пеп. У его команды больше запас прочности. Так мне показалось», — написал Елагин в телеграм-канале.

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