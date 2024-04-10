«Думаю, пройдёт дальше Пеп». Елагин — о матчах «Реала» и «Ман Сити» в ЛЧ

Российский спортивный комментатор Александр Елагин высказался о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» (3:3). Встреча состоялась вчера, 9 апреля. Ответный матч пройдёт в Манчестере (Англия) во вторник, 16 апреля. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«В Мадриде матч – великолепный! В очередной раз восхищён работой выдающихся футбольных режиссёров Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолы. Особенно – Анчелотти. Столько трофеев в разных странах, с разными командами, с разными по менталитету игроками! А главное – игра! Папа Карло – это вечный знак качества! И всё же в итоге, думаю, пройдёт дальше Пеп. У его команды больше запас прочности. Так мне показалось», — написал Елагин в телеграм-канале.