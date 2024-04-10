«Думаю, пройдёт дальше Пеп». Елагин — о матчах «Реала» и «Ман Сити» в ЛЧ
Поделиться
Российский спортивный комментатор Александр Елагин высказался о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» (3:3). Встреча состоялась вчера, 9 апреля. Ответный матч пройдёт в Манчестере (Англия) во вторник, 16 апреля. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2' 1:1 Диаш – 12' 2:1 Родриго – 14' 2:2 Фоден – 66' 2:3 Гвардиол – 71' 3:3 Вальверде – 79'
«В Мадриде матч – великолепный! В очередной раз восхищён работой выдающихся футбольных режиссёров Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолы. Особенно – Анчелотти. Столько трофеев в разных странах, с разными командами, с разными по менталитету игроками! А главное – игра! Папа Карло – это вечный знак качества! И всё же в итоге, думаю, пройдёт дальше Пеп. У его команды больше запас прочности. Так мне показалось», — написал Елагин в телеграм-канале.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 апреля 2024
-
14:17
-
14:12
-
13:52
-
13:50
-
13:42
-
13:25
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:08
-
12:58
-
12:55
-
12:52
-
12:45
-
12:43
-
12:40
-
12:37
-
12:30
-
12:26
-
12:25
-
12:24
-
12:06
-
12:05
-
12:01
-
12:01
-
11:56
-
11:54
-
11:51
-
11:50
-
11:46
-
11:39
-
11:32
-
11:28
-
11:25
-
11:24