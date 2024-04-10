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Владислав Радимов: в Краснодаре «Зенит» просто так точно не победит

Владислав Радимов: в Краснодаре «Зенит» просто так точно не победит
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Российский тренер Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит». Встреча состоится в субботу, 13 апреля. Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, «Зениту» будет непросто, в последних матчах на выезде «Зенит» выиграл в РПЛ только у «Урала». И даже в Самаре имел проблемы. Так что в Краснодаре «Зенит» просто так точно не победит.

Притом что Вендел – это действительно сейчас основная движущая сила по выводу мяча из обороны. Это, конечно, минус. Но Семак наверняка что-то придумает, вплоть до того, что может быть даже тактику сменит. Потому что, давайте объективно, ни Ахметов, ни Коваленко не доказали своей игрой в первом тайме против «Спартака» в Кубке, что они готовы постоянно играть в стартовом составе. И неслучайно обоих заменили, оба выглядели не очень. И вряд ли кто-то их них способен заменить Вендела», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 44 очка за 22 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.

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