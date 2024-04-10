Собослаи: Джеррард предлагал помощь, спрашивал, может ли чем помочь мне в «Ливерпуле»

Венгерский полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи высказался о бывшем капитане «красных», а ныне тренере саудовского «Аль-Иттифака» Стивене Джеррарде.

«Мы общались не потому, что я взял его номер (восьмой. — Прим. «Чемпионата»). Он просто написал мне, спрашивая, может ли он чем-нибудь помочь в Ливерпуле, например, в поиске жилья. Клуб помогал во всём, но если бы мне что-нибудь понадобилось, я бы написал ему, конечно», — приводит слова Собослаи британское издание Liverpool Echo.

Доминик Собослаи стал игроком мерсисайдцев прошлым летом. В нынешнем сезоне венгр провёл 37 матчей за «красных» во всех турнирах, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Собослаи в € 75 млн.