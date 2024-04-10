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Гришин: ЦСКА — фаворит в дерби, качество игроков армейцев превосходит футболистов «Локо»

Гришин: ЦСКА — фаворит в дерби, качество игроков армейцев превосходит футболистов «Локо»
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Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между столичным «Локомотивом» и армейцами. Встреча пройдёт в субботу, 13 апреля, и начнётся в 19:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для ЦСКА большая проблема, что Роша не сыграет с «Локомотивом» из-за дисквалификации. У ЦСКА наметилась тройка обороны, и взаимосвязи без Роши, наверное, уйдут. Мы видели, когда в начале сезона выпали Роша и Дивеев, ЦСКА практически в каждой игре пропускал. Поэтому оборона должна быть самой стабильной линией. А Роша, как мне кажется, является незаменимым игроком, поэтому для защиты ЦСКА это не очень хорошо.

ЦСКА — фаворит, так как сейчас более стабилен и более качественно играет, чем «Локомотив». Но «Локомотив» — хорошая команда, и это противостояние является московским дерби. Не думаю, что будет какое-то преимущество у «Локомотива» благодаря домашнему стадиону, потому что играют в Москве.

Хотелось бы минимальной победы ЦСКА, потому что команда имеет минимальный отрыв от «Динамо» и находится в гонке за призовые места, но не за чемпионство. Матч с «Локомотивом» будет тяжёлым, так как обеим командам нужны очки. Но ЦСКА сейчас более компактная и организованная команда. Как говорят: «Дисциплина бьёт класс». Поэтому у ЦСКА преимущество. Плюс у ЦСКА хорошая обойма игроков, и качество футболистов ЦСКА превосходит игроков «Локомотива», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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