Нигматуллин: «Локомотив» в дерби с ЦСКА на правах хозяина должен играть первым номером

Бывший футболист Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 13 апреля. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

«Возобновление сезона для «Локомотива» вышло неоднозначное, так как команда никак не могла победить. Но в последнем туре «Локомотив» достаточно уверенно победил «Ахмат», а ЦСКА с крупным счётом разобрался с «Факелом». Так что, судя по последним матчам, команды на относительном ходу. Ожидаю бескомпромиссный и результативный матч. «Локомотив» играет дома и на правах хозяина должен постараться играть первым номером», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.