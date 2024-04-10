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Нигматуллин: «Локомотив» в дерби с ЦСКА на правах хозяина должен играть первым номером

Нигматуллин: «Локомотив» в дерби с ЦСКА на правах хозяина должен играть первым номером
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Бывший футболист Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 13 апреля. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Возобновление сезона для «Локомотива» вышло неоднозначное, так как команда никак не могла победить. Но в последнем туре «Локомотив» достаточно уверенно победил «Ахмат», а ЦСКА с крупным счётом разобрался с «Факелом». Так что, судя по последним матчам, команды на относительном ходу. Ожидаю бескомпромиссный и результативный матч. «Локомотив» играет дома и на правах хозяина должен постараться играть первым номером», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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