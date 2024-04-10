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Губерниев: сенсация! Мы с Черданцевым договорились вместе прокомментировать футбол

Губерниев: сенсация! Мы с Черданцевым договорились вместе прокомментировать футбол
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Знаменитый спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев сообщил, что договорился с коллегой Георгием Черданцевым вместе прокомментировать футбольный матч.

«И, внимание, сенсация! Мы с коллегой Георгием Черданцевым принципиально договорились вместе прокомментировать футбольный матч! Найдём время и сделаем просто блестяще!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Дмитрию Губерниеву 49 лет. Он является лауреатом четырёх премий ТЭФИ, лауреатом премии правительства России. Также он многократно признавался лучшим спортивным журналистом страны.

Георгию Черданцеву 53 года. Он является членом «Академии российского телевидения». Получил основную известность как спортивный комментатор. Занимал должность пресс-атташе Российской Премьер-Лиги (2004-2007).

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