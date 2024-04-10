Булыкин — о Смолове: многие клубы захотели бы иметь его в своей обойме

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о причинах спада в игре форварда бело-голубых Фёдора Смолова.

«Понятное дело — возраст. С другой стороны, он ещё может показывать хорошую игру, не растерял своих качеств. Единственное, конечно, нехватка игрового времени. Он будет думать о том, где бы мог иметь больше игровой практики, потому что сейчас можно растерять сноровку и потерять игровой тонус. Если бы Фёдора чаще выпускали с Тюкавиным в паре, он бы показывал хорошую игру со временем. Не знаю, как он тренируется, в каком он состоянии. Понятно, что ему не хватает игрового времени. Как мне это видится, его игровые качества не сильно снизились. У него есть и скорость, и удар, и голова. Он может передать опыт и мастерство молодёжи.

Смолов остаётся футболистом высокого уровня. Вопрос, безусловно, в деньгах, но то, что он качественный футболист, знают все. Не знаю, насколько у него складывается с «Динамо», но многие клубы захотели бы иметь его в своей обойме», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

34-летний Смолов является воспитанником «Динамо». В этом сезоне нападающий провёл за бело-голубых 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.