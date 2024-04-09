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Колыванов посоветовал Смолову уйти из «Динамо»

Колыванов посоветовал Смолову уйти из «Динамо»
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Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов порекомендовал нападающему бело-голубых Фёдору Смолову сменить клуб ради получения игровой практики. По мнению специалиста, в «Динамо» Смолов потерял место в основном составе, что сказалось на его уверенности. Поэтому форварду лучше пойти в команду хотя бы и ниже классом, если ему там предложат место в основном составе.

«Такие игроки, как Смолов, должны постоянно играть. Выходя на замену, у него нет той уверенности. Смолов уже не подходит под быструю игру. Хотя раньше он очень быстро бежал, но сейчас скорость ушла.

Нужно понимать, что человеку уже 34 года. По‑моему, лучше пусть идёт в менее классную команду, но играл бы там в основе. Появился бы кураж. Когда ты сидишь в 34 года на скамейке и выходишь на 10–15 минут… Думаю, ему самому уже неинтересно», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

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