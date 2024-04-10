Валерий Газзаев: было бы замечательно провести ретроматч ЦСКА и «Зенита»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев считает, что было бы замечательно провести ретроматч между ветеранами армейцев и санкт-петербургского «Зенита». Также экс-тренер отметил, что было бы отлично, если бы легенды России сыграли с легендами Беларуси.

«Было бы замечательно провести ретровстречу двух обладателей Кубка УЕФА: ЦСКА и «Зенита». Уверен, что получится отличный матч. Эти два трофея — важные достижения в истории России. И в эпоху отстранения важно об этом вспомнить. Это был бы идеальный матч.

Что касается идеи мероприятий со странами СНГ? Это отлично. Можно сыграть с легендами белорусского футбола. Беларусь — дружественное государство, и они будут только рады такому предложению», — приводит слова Газзаева «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) планирует организовать несколько ретроматчей, в том числе и встречу между ЦСКА и «Зенитом». Данная игра будет посвящена памяти бывшего главного тренера команд Павла Садырина.