В РФС хотят привезти Роналдиньо, Ривалдо и Кака на матч легенд России и Бразилии

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин сообщил, что РФС хочет провести матч легенд России и Бразилии, а также привезти на данное мероприятие таких южноамериканских звёзд, как Роналдиньо, Ривалдо и Кака.

«Мне кажется, матч легенд России и Бразилии вполне реализуем. Надо, чтобы Кафу переговорил с футболистами. Если они между собой договорятся, что готовы приехать, это будет большой праздник даже для Москвы. Можно без проблем собрать целый стадион. Привезти Роналдиньо, Кафу, Ривалдо, Таффарела, Кака.

Они вызовут большой ажиотаж. Реально ли сюда привезти Роналдиньо и Ривалдо? Думаю, да. Это вопрос цены. Всё реализуемо. Надо целиться именно в такие вещи», — приводит слова Терешина «РБ Спорт».

Бывший нападающий Роналдиньо выступал за такие топ-клубы, как французский «ПСЖ», итальянский «Милан», каталонская «Барселона». Ривалдо был игроком тех же «Барселоны» и «Милана». Кака успел поиграть опять же за «Милан», а также за мадридский «Реал».