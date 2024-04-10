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Арис — Омония: результат матча 1/2 финала Кубка Кипра 10 апреля

«Арис» дома крупно уступил в полуфинале Кубка Кипра, Кокорин отыграл первый тайм
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Сегодня, 10 апреля, состоялся первый полуфинальный матч Кубка Кипра по футболу между «Арисом» из Лимасола, за который выступает российский нападающий Александр Кокорин, и «Омонией». Встреча прошла на стадионе «Колосси» в Лимасоле и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Счёт открыл на 29-й минуте полузащитник Роман Безус. В конце первого тайма хозяева остались вдесятером после удаления защитника Кажу. Во втором тайме «Омония» воспользовалась численным преимуществом и довела счёт до разгромного. Отличились Вилли Семедо (50-я минута) и Саиду Алиум (89-я). На 48-й нападающий гостей Андроникос Какулис не реализовал 11-метровый.

Россиянин Александр Кокорин вышел на поле в стартовом составе «Ариса» и в перерыве был заменён.

Ответная игра состоится 17 апреля на домашней арене «Омонии» в Никосии.

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