«Арис» дома крупно уступил в полуфинале Кубка Кипра, Кокорин отыграл первый тайм

Сегодня, 10 апреля, состоялся первый полуфинальный матч Кубка Кипра по футболу между «Арисом» из Лимасола, за который выступает российский нападающий Александр Кокорин, и «Омонией». Встреча прошла на стадионе «Колосси» в Лимасоле и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Счёт открыл на 29-й минуте полузащитник Роман Безус. В конце первого тайма хозяева остались вдесятером после удаления защитника Кажу. Во втором тайме «Омония» воспользовалась численным преимуществом и довела счёт до разгромного. Отличились Вилли Семедо (50-я минута) и Саиду Алиум (89-я). На 48-й нападающий гостей Андроникос Какулис не реализовал 11-метровый.

Россиянин Александр Кокорин вышел на поле в стартовом составе «Ариса» и в перерыве был заменён.

Ответная игра состоится 17 апреля на домашней арене «Омонии» в Никосии.