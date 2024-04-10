«Атлетико» — «Боруссия» Д: гости отыграли один мяч на 81-й минуте

В эти минуты идёт первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и дортмундская «Боруссия». Игра проходит на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. В cтатусе главного арбитра встречи выступает Марко Гуида (Италия). Матч начался в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 2:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 81-й минуте матча отставание «Боруссии» сократил вышедший на замену нападающий Себастьен Аллер.

В последний раз команды играли друг с другом в рамках Лиги чемпионов в 2018 году. Тогда на групповом этапе «Атлетико» и «Боруссия» обменялись победами. Первый матч остался за немцами — 4:0, в ответной встрече «матрасники» одержали победу со счётом 2:0. В 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Атлетико» обыграл «Интер», а «Боруссия» — ПСВ.