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«Атлетико» — «Боруссия» Д: гости отыграли один мяч на 81-й минуте

«Атлетико» — «Боруссия» Д: гости отыграли один мяч на 81-й минуте
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В эти минуты идёт первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и дортмундская «Боруссия». Игра проходит на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. В cтатусе главного арбитра встречи выступает Марко Гуида (Италия). Матч начался в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 2:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Де Пауль – 4'     2:0 Лино – 32'     2:1 Аллер – 81'    

На 81-й минуте матча отставание «Боруссии» сократил вышедший на замену нападающий Себастьен Аллер.

В последний раз команды играли друг с другом в рамках Лиги чемпионов в 2018 году. Тогда на групповом этапе «Атлетико» и «Боруссия» обменялись победами. Первый матч остался за немцами — 4:0, в ответной встрече «матрасники» одержали победу со счётом 2:0. В 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Атлетико» обыграл «Интер», а «Боруссия» — ПСВ.

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