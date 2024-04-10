Усман Дембеле в матче с «Барселоной» забил второй гол в этом сезоне

В эти минуты проходит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и испанской «Барселоной». Встреча проводится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 48-й минуте нападающий парижан Усман Дембеле сравнял счёт. Это первый гол игрока сборной Франции в Лиге чемпионов – 2023/2024 и второй – за парижан во всех турнирах этого сезона.

Напомним, Усман Дембеле перешёл из испанской «Барселоны» в «ПСЖ» прошлым летом за € 50,4 млн. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Усмана в € 60 млн. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2028 года.