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Усман Дембеле в матче с «Барселоной» забил второй гол в этом сезоне

Усман Дембеле в матче с «Барселоной» забил второй гол в этом сезоне
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В эти минуты проходит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и испанской «Барселоной». Встреча проводится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    

На 48-й минуте нападающий парижан Усман Дембеле сравнял счёт. Это первый гол игрока сборной Франции в Лиге чемпионов – 2023/2024 и второй – за парижан во всех турнирах этого сезона.

Напомним, Усман Дембеле перешёл из испанской «Барселоны» в «ПСЖ» прошлым летом за € 50,4 млн. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Усмана в € 60 млн. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2028 года.

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